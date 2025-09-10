Lås upp hela webbplatsen
Upprop mot folkmordsförsvar
Avgå Ebba Busch: Namninsamlingen är överlämnad till riksdagen
Namninsamlingen som kräver vice statsminister Ebba Buschs avgång är inlämnad till riksdagen. Men varken politiker eller media vill ta del av uppropet.
Fotograf: Skiftet/Privat
Publicerad 10 september 2025 kl 11.31
Under sommaren lanserade Nattalie Ström Bunpuckdee en namninsamling som uppmanar till Ebba Busch avgång. Initiativet kommer som en reaktion på vice statsministerns uttalande om att ”Israel gör hela världen en tjänst i att försöka oskadliggöra Hamas och att försöka upplösa Hamas”. Ett uttalande som gjorde Ebba Busch viral i Israel och används som ett sätt…
