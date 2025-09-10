Avgå Ebba Busch: Namninsamlingen är överlämnad till riksdagen

Under sommaren lanserade Nattalie Ström Bunpuckdee en namninsamling som uppmanar till Ebba Busch avgång. Initiativet kommer som en reaktion på vice statsministerns uttalande om att ”Israel gör hela världen en tjänst i att försöka oskadliggöra Hamas och att försöka upplösa Hamas”. Ett uttalande som gjorde Ebba Busch viral i Israel och används som ett sätt…