Lås upp hela webbplatsen
Skådespelare
Birgitta Andersson (1933-2026) – Teskedsgumman har lämnat oss
Birgitta Andersson är död. Hon var skådespelerskan som personifierade begreppet ”folkkär”.
Birgitta Andersson och Carl-Gustaf Lindstedt i Sveriges Radio-TV:s adventskalender Teskedsgumman. Andra minnesvärda filmroller: Doris i Jönssonligan-filmerna och Luft-Hanna i Äppelkriget. Fotograf: SVT / SF
Publicerad 25 februari 2026 kl 10.37
Som Teskedsgumman, Hedvig Hök och Mona i klassikern Att angöra en brygga, tog sig och välkomnades Birgitta Andersson in i det svenska folkets vardagsrum. För att nu inte tala om hennes roll som den på ytan lätt spattiga men ändå sluga Doris, fästmö till Dynamit-Harry i filmerna om Jönssonligan och dess ständiga kamp mot superkapitalisten…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.