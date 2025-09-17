Fredsloppet i Göteborg väntas slå rekord

Efter flera framgångsrika Fredslopp runt om i landet är det i helgen äntligen Göteborgs tur. Nytt deltagarrekord väntas. Arrangörerna berättar att de redan fått in fler anmälningar än förra året. – Att intresset för Fredsloppet är så stort beror antagligen på allt som händer i världen just nu. Krigshetsen som ökar, inte minst här i…