Fredsloppet

Fredsloppet i Göteborg väntas slå rekord

– Fredsloppet är en konkret solidarisk handling, säger Hanna Frejd från Proletären FF.
Fredsloppet är ett perfekt tillfälle att ta med barn och familj Fotograf: P-O Åström
Publicerad 17 september 2025 kl 14.26
Efter flera framgångsrika Fredslopp runt om i landet är det i helgen äntligen Göteborgs tur. Nytt deltagarrekord väntas. Arrangörerna berättar att de redan fått in fler anmälningar än förra året. – Att intresset för Fredsloppet är så stort beror antagligen på allt som händer i världen just nu. Krigshetsen som ökar, inte minst här i…

