Lås upp hela webbplatsen
Global Sumud Flotilla
Drönarattack mot båt i Global Sumud Flotilla
Greta Thunberg är en av aktivisterna som åkt med ”Familjebåten” som attackerats.
Global Sumud Flotillas huvudbåt attackerades av en drönare. Fotograf: Instagram/@globalsumudflotilla/Skärmdump/X/Global Sumud Flotilla
Publicerad 9 september 2025 kl 15.26
Natten till tisdag utsattes en båt i Gazaflottiljen för en drönarattack utanför Tunisiens kust. Ombord fanns flera aktivister som i somras seglade med båten Madleen, däribland svenska Greta Thunberg. Enligt Global Sumud Flotilla ska ingen ur besättningen ha skadats. ”Brandskador orsakades på huvuddäcket och i förvaringsutrymmet under däck. En utredning pågår för närvarande”, skriver de…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.