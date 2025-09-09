Drönarattack mot båt i Global Sumud Flotilla

Natten till tisdag utsattes en båt i Gazaflottiljen för en drönarattack utanför Tunisiens kust. Ombord fanns flera aktivister som i somras seglade med båten Madleen, däribland svenska Greta Thunberg. Enligt Global Sumud Flotilla ska ingen ur besättningen ha skadats. ”Brandskador orsakades på huvuddäcket och i förvaringsutrymmet under däck. En utredning pågår för närvarande”, skriver de…