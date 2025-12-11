Lås upp hela webbplatsen
Efter Eurovisions beslut – Israel satsar 6,8 miljarder på propaganda
Israel får delta i nästa års Eurovision. Men inte fuska som i Malmö i år. Det beslöt Europeiska tv-unionen (EBU) i förra veckan. Samtidigt anslår den israeliska regeringen en rekordsumma för att tvätta landets rykte - bland annat genom påverkan inom kultursektorn. Flera länder hoppar nu av Eurovision.
Fotograf: Proletären
Publicerad 11 december 2025 kl 16.00
Som ett svar på beslutet att låta Israel delta kommer Spanien, Irland, Nederländerna och Slovenien att bojkotta tävlingen. Belgien, Polen och Island diskuterar sitt deltagande. Sverige kommer att delta. Som av en händelse fattade den israeliska regeringen redan dagen efter att EBU trots det pågående folkmordet i Gaza givit Israel grönt ljus för tävlingen, beslut…
