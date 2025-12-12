En stad och skola för alla?

Mellan resignation & framtidstro är en bok om villkoren för ungas lärande i ”utsatta områden”. Boken är en presentation av tre forskningsprojekt och skriven av nio författare, de flesta kopplade till Göteborgs Universitet. Begreppet ”utsatt” beskrivs i bokens inledning. Begreppet myntades av den parlamentariskt tillsatta Storstadskommittén i slutet av 1990-talet. Det gjordes utifrån hur sprickorna…