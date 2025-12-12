Lås upp hela webbplatsen
Recension
En stad och skola för alla?
Mellan resignation & framtidstro är en bok som ger fakta och styrka att kämpa för ett rättvist samhälle där alla barns och ungas skolgång och fritid är viktig.
Fotograf: Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur/Niklas Lindblad/Montage: Proletären
Publicerad 12 december 2025 kl 08.00
Mellan resignation & framtidstro är en bok om villkoren för ungas lärande i ”utsatta områden”. Boken är en presentation av tre forskningsprojekt och skriven av nio författare, de flesta kopplade till Göteborgs Universitet. Begreppet ”utsatt” beskrivs i bokens inledning. Begreppet myntades av den parlamentariskt tillsatta Storstadskommittén i slutet av 1990-talet. Det gjordes utifrån hur sprickorna…
