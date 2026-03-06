Epsteins avelsrancher finns redan

Epstein var inte ensam inom överklassen med att vilja ”avla fram” barn på någon avelsfarm. Det här fenomenet omfamnas av rika världen över, och det finns vissa som till och med ser det som en rättighet. Jag talar alltså om surrogatmödraskap.

Jag tycker inte det verkar vara så stor skillnad på Epsteins avelsranch i Mexiko, där han ville inseminera 20 kvinnor åt gången med sin egen sperma, och de praktiker som förekommer inom kommersiellt surrogatmödraskap.

De gravida kvinnorna, surrogatmödrarna, kan placeras på ett boende där de hålls instängda. De kan inte bo med sina egna familjer och ta hand om sina barn. De får inte gå ut utan tillstånd, de får inte äta vad de vill och inte gå i trappor. Allt för att skydda klinikernas investeringar: de barn som rika köpt.

I dokumentären Womb on rent: Borrowed motherhood från 2013 skildras hur kommersiellt surrogatmödraskap i Indien såg ut innan det förbjöds 2021. Fattiga kvinnor rekryteras till surrogatkliniker och finns redo när ett rikt par önskar använda en fattig kvinna som inkubator, eller om man så vill, önskar få ett barn.

Embryon förbereds och placeras i flera olika kvinnors livmödrar. Efter några månader bedömer man vilket eller vilka embryon som varit mest framgångsrika. Kvinnan vi följer i filmen lyckas med det som önskats av henne, att producera tvillingar.

I en av de andra kvinnorna har fyra embryon lyckats överleva och utvecklas. Hon uppfyller alltså inte orderkraven och hennes graviditet avslutas. Kontrakt med kvinnorna skrivs inte förrän flera månader in i graviditeten när klinikerna kunnat försäkra sig om att allt står rätt till med varan, det vill säga barnet.

Epstein var inte en ensam galning. Avelsrancherna finns, de har bara andra kunder. Det accepteras att rika människor världen över har rätt att utnyttja fattiga kvinnor. Att de kan använda någon annans kropp som inkubator, med alla de risker som det innebär både vid graviditet och förlossning.

Att bara förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap räcker inte. Även vid så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, som vissa partier i vårt land förespråkar, så finns det stora risker för pengar under bordet och påtryckningar. Det säkraste är att inte tillåta surrogatmödraskap alls.

Det finns ett tydligt mönster världen över: surrogatmodern är fattig och beställaren är rik. Vi skulle aldrig se en av Kardashian-systrarna altruistiskt bära ett barn åt någon av de andra, den tjänsten köper man av någon som inte har ett val.