Jeffrey Epstein diskuterade miljoninvesteringar i genmodifierade barn och mänsklig kloning med ett krav: total sekretess. Det visar Proletärens granskning – utifrån mejlkonversationer i de nyligen publicerade Epsteindokumenten från USA:s justitiedepartement. Jeffrey Epstein och andra finanskapitalister är besatta av gener och rashygien, så kallad eugenik. Bland annat hade Epstein planer på att avla fram en härskarras…