Kommentar: Ett folkmord made in USA USA ”vill ha vapenvila” – och skickar fler bomber till Israel.

De senaste veckorna har det börjat komma påstötningar även från Israels uppbackare om en vapenvila i Gaza, om än inte för ett permanent eldupphör. Förra veckan kom ett inititiativ från Kanada, Australien och Nya Zeeland för en humanitär vapenvila.

”Vi är mycket oroade av indikationerna på att Israel planerar en markoffensiv in i Rafah. En militär operation in i Rafah skulle vara katastrofal”, konstaterar de tre ländernas premiärministrar i ett gemensamt uttalande.

I Rafah i södra Gaza vid gränsen mot Egypten befinner sig närmare en och en halv miljon palestinier under fruktansvärda humanitära förhållanden. Enligt en analys gjord av Global Nutrition Cluster, som övervakar näringsbehoven hos befolkningar som lever under nödsituationer, är mer än 15 procent av barn under två år på Gazaremsan akut undernärda.

Före Israels invasion av Gaza var siffran 0,8 procent av barnen under fem år. En sådan kraftig ökning på bara tre månader har aldrig tidigare skådats någonstans i världen, står det i rapporten.

Global Nutrition Cluster lyder under FN:s barnrättighetsorgan Unicef. I ett uttalande säger Unicef att ”Gazaremsan står i begrepp att bevittna en explosion av barndödsfall som kan förebyggas, vilket skulle förvärra den redan outhärdliga nivån av barnadöd i Gaza”.

Anledningen till att så många av Gazas cirka 2,3 miljoner invånare tagit sig till Rafah är den israeliska arméns folkmordstaktik i kriget.

Först uppmanades invånarna i Gaza City att evakuera för att Israel skulle kunna bekämpa Hamaskrigare i staden, därefter hette det att alla i norra Gaza behövde evakuera till södra Gaza – och hela tiden har Israel attackerat och bombat de platser de påstått skulle vara säkra.

Förra veckan intog Israel Nassersjukhuset i Khan Younis, efter att ha uppmanat personal och de som tagit sin tillflykt till sjukhuset att evakuera – och så sköt de israeliska soldaterna helt enkelt ihjäl en del av dem som lämnade sjukhuset.

Allt det här uppenbara massmördandet av helt oskyldiga palestinier har fått Israels vänner i västvärlden att vilja distansera sig från de värsta övergreppen.

Det mest parodiska exemplet är USA, vars president Biden med ena handen försöker få Israels premiärminister Netanyahu att avstyra offensiven mot Rafah. Medan han med den andra förbereder ännu ett vapenpaket till Israel värt tiotals miljoner dollar, vilket Wall Street Journal avslöjade förra veckan.

Bland annat inkluderar paketet omkring tusen 230-kilosbomber. Tidningen citerar en bedömning som USA:s ambassad i Jerusalem gjort, som makabert nog påstår att vapensändningen inte riskerar kränka några mänskliga rättigheter.

”Israel vidtar effektiva åtgärder för att förhindra grova kränkningar av mänskliga rättigheter och för att hålla säkerhetsstyrkor ansvariga som kränker dessa rättigheter”, menar USA:s ambassad i landet som de senaste tre månaderna dödat fler än 29.000 palestinier, de allra flesta kvinnor och barn.

Ett förhållningssätt som är så långt från verkligheten att till och med EU:s utrikeschef Josep Borrell skarpt kritiserat USA:s hyckleri.

– Om du nu tycker att för många människor dödas, kanske du skulle skicka lite färre vapen för att förhindra att så många människor dödas, sade Borrell förra veckan apropå Bidens uttalande om att de civila förlusterna i Gaza var ”over the top” och att Israel borde lugna sig lite.

En som talat klarspråk i veckan om Israels krigsföring är Brasiliens president Lula da Silva – som därför premierats med hedersbetygelsen att ha förklarats persona non grata i Israel, av apartheidstatens utrikesminister Israel Katz.

Anledningen är att den brasilianska presidenten på Afrikanska unionens toppmöte i Etiopiens huvudstad Addis Abeba sade att ”vad som händer på Gazaremsan med det palestinska folket har ingen historisk parallell”, innan han korrigerade sig och konstaterade att det också hände ”när Hitler bestämde sig för att döda judarna”.

Antisemitism, menar folkmordsstatens påhejare om uttalandet från Lula – som på samma möte också sade att Hamas attack den 7 oktober måste fördömas likaväl som Israels oproportionerliga svar.

Ett annat initiativ för en tillfällig vapenvila kommer från samtliga EU-länder förutom Ungern, samtidigt som USA sagt att man kommer att lägga in sitt veto mot den FN-resolution för ett eldupphör som Algeriet lagt fram och som en rad arabstater står bakom.

USA menar att resolutionen riskerar sabotera de samtal om vapenvila som förts mellan USA, Israel, Qatar och Egypten – och kommer nu istället att lägga fram en egen resolution i FN:s säkerhetsråd mot att Israel ska gå in i Rafah.

Medan Netanyahu tydligt deklarerar att ingen kommer stoppa honom från att ta kriget till Rafah, och Israels armé fortsätter att lemlästa palestinska barn med amerikanska bomber.