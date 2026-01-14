Lås upp hela webbplatsen
EU tystar meningsmotståndare
Sanktionerna mot den tidigare schweiziska översten Jacques Baud inskränker yttrandefriheten och visar att EU använder sanktioner som politiskt verktyg mot oliktänkande och kritiker av kriget i Ukraina.
Europeiska kommissionen och dess ordförande Ursula von der Leyen kritiserade USA i december 2025 för att ha infört reserestriktioner mot fem europeiska medborgare, däribland den tidigare EU-kommissionären Thierry Breton. Nu tar EU ett blad ur samma spelbok. Fotograf: CC-BY-4.0: © European Union 2023 – Source: EP
Publicerad 14 januari 2026 kl 12.00
Vid EU:s utrikesministermöte den 15 december antogs nya sanktioner som del av ombudskriget mot Ryssland mot den schweiziske säkerhetsanalytikern, författaren och tidigare översten, Jacques Baud, som anklagas vara agent för Ryssland. EU motiverar beslutet med att Jacques Baud är ”en återkommande gäst i proryska tv- och radioprogram” och att ”han agerar språkrör för prorysk propaganda…
