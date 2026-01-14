Sanktionerna mot den tidigare schweiziska översten Jacques Baud inskränker yttrandefriheten och visar att EU använder sanktioner som politiskt verktyg mot oliktänkande och kritiker av kriget i Ukraina.

Europeiska kommissionen och dess ordförande Ursula von der Leyen kritiserade USA i december 2025 för att ha infört reserestriktioner mot fem europeiska medborgare, däribland den tidigare EU-kommissionären Thierry Breton. Nu tar EU ett blad ur samma spelbok. Fotograf: CC-BY-4.0: © European Union 2023 – Source: EP