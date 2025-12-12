Filippinska kommunister: ”USA-imperialismen är vår största fiende”

Den 28-29 november organiserade filippinska Nationella Demokratiska Fronten (NDFP) sin femte internationella teoretiska konferens i nederländska Utrecht. Årets möte behandlade den växande fascismen i de imperialistiska kärnländerna. Kommunistiska partier och massorganisationer från 26 olika länder samlades för att utbyta idéer och berätta om situationen i det egna landet och förutsättningarna för klasskamp. En sak var…