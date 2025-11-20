Folkhögskola samlar in pengar till föräldralösa i Gaza

Kvarnby folkhögskola i Malmö inledde i somras ett stödprojekt för barn i Gaza vid VESTA Orphan School i Deir al-Balah, i samarbete med välgörenhetsorganisationen Senabil Association. Nu utökar Kvarnby sitt stöd till Gaza genom att starta en bredare insamling. Projektet, som började som en grundskola, har nu även blivit ett socialt projekt för föräldralösa barn, på…