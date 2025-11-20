Lås upp hela webbplatsen
Solidaritet
Folkhögskola samlar in pengar till föräldralösa i Gaza
Kvarnby folkhögskola ökar sitt stöd till Gazas barn genom en insamling till skolan man redan har samarbete med.
– Skolmåltiden är i princip den enda mat barnen får i sig, säger folkhögskolans rektor Henning Süssner Rubin.
Lärare i Gaza fortsätter att undervisa, trots det pågående folkmordet. Fotograf: Privat
Publicerad 20 november 2025 kl 09.00
Kvarnby folkhögskola i Malmö inledde i somras ett stödprojekt för barn i Gaza vid VESTA Orphan School i Deir al-Balah, i samarbete med välgörenhetsorganisationen Senabil Association. Nu utökar Kvarnby sitt stöd till Gaza genom att starta en bredare insamling. Projektet, som började som en grundskola, har nu även blivit ett socialt projekt för föräldralösa barn, på…
