Taxiförare går på knäna när appbolag ökar sin vinstmarginal
När plattformsbolagen i taxi-trafiken pressar priserna, är det inte bara bolagens egna förare som tar stryk. Även de etablerade bolagens förare får svårt att hålla sig flytande.
Bolt har ökat sin vinstmarginal med 5,3 procent sedan i fjol, samtidigt tvingas förarna jobba långa pass för att få ekonomin att gå ihop. Fotograf: Bolt/Pressbild
Publicerad 12 februari 2026 kl 08.00
Plattformsbolaget Bolt har ökat sin vinstmarginal med 5,3 procent sedan i fjol. Uber med 8,8 procent. Medan aktieägarna jublar, går förarna på knäna. – Jag tycker synd om de som kör för de bolagen. Jag känner några av dem, och de har det inte lätt, säger en taxiförare i Stockholm. Han kör för Taxi Stockholm,…
