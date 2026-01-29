Företagare döms – tjänar ändå många miljoner

Förvaltningsrätten har dömt en företagsägare från Stockholm att betala straffavgifter och skatter för ett fakturamygel som pågått under flera år. Trots straffavgifter på 2,7 miljoner kronor, går företagaren med en rejäl vinst på sitt mygel. Rätten menar att företagarens alla bluffakturor bara haft ett syfte: att betala svart arbetskraft, hålla sig undan skattemyndigheten och för…