Fortsatt stormigt runt succén Kneecap

MUSIK I helgen spelade Kneecap för en publik på totalt 90.000, i både norra och södra Irland. Samtidigt fortsätter turerna kring terrorrättegången mot bandmedlemmen Mo Chara. Anklagelserna gäller att han ska ha viftat med en Hezbollah flagga på scen, något som i Storbritannien räknas som stöd till terrorgrupper.

Den 20 augusti infann han sig återigen i rättssalen i Westminster. Det som diskuterades var huruvida åtalet borde ogiltigförklaras eller inte. Försvaret hävdar att åtalet väckts en dag sent – 22 maj – och därav mer än ett halvår efter att brottet ska ha begåtts. Åklagaren hävdar att åtalet väckts den 21 maj.

Domaren meddelade att han kommer avvakta med sitt beslut. Fallet kommer tas upp igen den 26 september.

På grund av rättegångens utdragna karaktär så uppgav Kneecap förra veckan att de ställer in sin USA turné i oktober eftersom spelningarna skulle skett alldeles för nära inpå nästa rättegångstillfälle.

Utanför rättegången samlades demonstranter med irländska och palestinska flaggor. Kvällen innan hade polisen ritat upp ett litet område för de som ville visa sitt stöd att stå på.

Kneecap uttalade sig om detta och menade att polisens agerande var grundlöst då det förra rättegångstillfället avlöpt utan problem. De menar istället att det är ett försök att utmåla de som dykt upp för att visa sitt stöd för Kneecap som besvärliga. Kneecap menar vidare att rättegången är ett försök att distrahera folk från det faktum att den brittiska regeringen stödjer Israels folkmord.