Fred med Norge – tack vare de svenska arbetarnas vapenvägran

Året var 1905. Sverige sjöd av demonstrationer och politisk agitation. Stridsfrågan gällde Norge, som 1814 tvingades in i en ofrivillig union med Sverige. Med militärt våld.

1905 fick Norge nog av denna påtvingade ofrihet. Den 7 juni upplöste det norska stortinget ensidigt unionen och Sveriges kung Oscar II avsattes från den norska tronen. Norge förklarade sig självständigt.

Beslutet upprörde naturligtvis kung Oscar, som i ett telegram fördömde självständighetsförklaringen som ett ”revolutionärt steg” och som ett ”uppror mot sin kung”. Men kung Oscar stod inte ensam. Bakom honom stod större delen av den svenska överklassen, som propagerade för krig för