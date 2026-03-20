Här kampanjar Henrik Jönsson för Kommunisterna – sålde Proletären och höll brandtal på torget

Kapitalisten och högerdebattören Henrik Jönsson syns titt som tätt i rutan. Han är också aktuell med sin mediesatsning 100%, finansierad av en rad anonyma företagare – där friskolelobbyisten Thomas Gür pekats ut som en.

Nyligen befann han sig dock långt från trygga styrelserum och tv-studior.

Högerprofilen, som beskriver sig själv som ”libertarian”, deltog på Kommunistiska Partiets möte på temat ”Välfärd inte vapen” i Varberg. Han sålde tidningen Proletären, delade ut flygblad – och höll tal på torget.

– Det gick ju bra, sade Jönsson efteråt.

Henrik Jönsson säljer Proletären. Han sålde två stycken. Foto: Proletären

Bakom Henrik Jönssons deltagande låg dock inte en plötslig insikt om imperialismen och betydelsen av en fungerande välfärd. Det var istället en del av en inspelning med youtubeprofilen Mauri Hermundsson där Jönsson under en vecka fick byta plats med en kommunist… i detta fall Varbergsprofilen Lasse Diding.

Proletärens journalist Max Popovski deltog också i projektet – och fick bland annat debattera kapitalism kontra kommunism med Jönsson.

– Det är viktigt att diskutera med meningsmotståndare och prata med människor som inte delar samma åsikter och värderingar som en själv, säger Max Popovski.

– Debatten gick bra och gjordes på ett respektfullt sätt.

Max Popovski berättar att han försökte förklara varför det är mer angeläget än någonsin att avskaffa det kapitalistiska systemet.

– Kapitalismen har inte bara visat sig oförmögen till att lösa samhällets problem, allt från klimatkatastrof och oändliga krig till levnadsomkostnadskrisen och rasismen, den är i själva verket roten och orsaken till problemen.