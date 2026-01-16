Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Känd friskolelobbyist bakom Henrik Jönssons mediesatsning
Thomas Gür är en av den politiska extremhögerns förgrundsgestalter, nu senast utpekad som en av finansiärerna bakom bakom debattören Henrik Jönssons nya mediekanal 100 procent.
Friskolelobbyisten Thomas Gür är en av finansiärerna bakom Henrik Jönssons 100 procent. Fotograf: 100 procent/Tellusgruppen/Montage: Proletären
Publicerad 16 januari 2026 kl 10.00
Thomas Gür är en av Sveriges ledande lobbyister på högersidan. Nu pekas han ut som en av finansiärerna bakom Henrik Jönssons tv-satsning 100 procent, en kanal som ska driva debatten åt höger, bland annat den om friskolornas vara eller icke vara i Sverige. Det passar Thomas Gür. Han är friskolelobbyist. Och inte vilken lobbyist som…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.