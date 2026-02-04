Hiab lägger ned fabrik i Bispgården – erbjuder nya jobb i Polen

Det var i mitten av januari som samtliga 140 anställda på Zepro i Bispgården i Ragunda kommun i östra Jämtland varslades om avsked: 110 arbetare, montörer, tekniker, målare, svetsare och andra i den direkta produktionen på fabriksgolvet, samt 30 tjänstemän. Zepro tillverkar bakgavellyftar till lastbilar och andra fordon i transportbranschen. Zepro ingår sedan 25 år…