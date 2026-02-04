Lås upp hela webbplatsen
Hiab lägger ned fabrik i Bispgården – erbjuder nya jobb i Polen

När 140 arbetare varslades på Zepro i jämtländska Bispgården, erbjöds många av dem nya jobb direkt. I Polen.
– Inte så lockande, säger fackets Lars Jonsson.
Det kommer inte tillverkas några fler bakgavellyftar för lastbilar på Zepro i Bispgården. De 140 jobben flyttas nu 130 mil till Polen. Fotograf: Pressbild/Hiab
Publicerad 4 februari 2026 kl 12.00
Det var i mitten av januari som samtliga 140 anställda på Zepro i Bispgården i Ragunda kommun i östra Jämtland varslades om avsked: 110 arbetare, montörer, tekniker, målare, svetsare och andra i den direkta produktionen på fabriksgolvet, samt 30 tjänstemän. Zepro tillverkar bakgavellyftar till lastbilar och andra fordon i transportbranschen. Zepro ingår sedan 25 år…

