Lås upp hela webbplatsen
Intervju
”Inget har blivit bättre sedan vapenvilan trädde i kraft”
Mohammed Salha från al-Awda-sjukhuset berättar om den katastrofala humanitära situationen, vinterstormen och Israels fortsatta etniska rensning av Gaza.
– Vi stannar så länge det behövs.
– Vi stannar så länge det behövs.
Fotograf: Jaber Jehad Badwan/al-Awda/Montage: Proletären
Publicerad 18 december 2025 kl 14.00
Trots den så kallade vapenvilan mellan Israel och Hamas fortsätter israeliska ockupationsstyrkor urskillningslöst döda civila och etniskt rensa Gaza. Israel har etablerat direkt militär kontroll över området innanför den “gula linjen”, som utgör över hälften av Gazas totala yta. Israel har enligt officiella siffror dödat närmare 400 palestinier i Gaza och skadat över 1.000 sedan…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.