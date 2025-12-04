Lås upp hela webbplatsen
Olympiska kommittén tiger om USA-sabotage mot Kubas OS-idrottare
Trump-administrationen agerar systematiskt för att förhindra kubaner att kvalificera sig till OS i Los Angeles 2028. USA har vägrat över 80 kubanska idrottare visum till USA. Den Internationella Olympiska Kommittén ser på och tiger.
Fotograf: ACN cuban news agency
Publicerad 4 december 2025 kl 16.00
Mer än 80 kubanska idrottare har sökt visum till USA för att kunna delta i kvalificeringstävlingar till OS i Los Angeles 2028. Som en följd av USA-regeringens visumpolitik, har de blivit nekade inresa. Kubanerna har inte fått något stöd från den Internationella Olympiska Kommittén (IOC). I två mejl till IOC, den 20 och 28 november,…
