Israel mördade minst nio ministrar i Jemen

Det var förra torsdagen som israeliskt bombflyg slog till mot den civila byggnaden i huvudstaden Sana’a där den jemenitiska huthiregeringen samlats för ett rutinmöte. Resultatet: Minst nio ministrar mördade, bland dem premiärminister Ahmed al-Rahawi. Iran som stödjer Huthirebellerna har fördömt dådet. Annars har de internationella reaktionerna på massakern varit begränsade. På måndagen hölls en välbesökt…