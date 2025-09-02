Lås upp hela webbplatsen
Israel mördade minst nio ministrar i Jemen
Huthiernas premiärminister dödades i ett israeliskt flyganfall förra veckan, tillsammans med en stor del av sin regering.
Publicerad 2 september 2025 kl 16.49
Det var förra torsdagen som israeliskt bombflyg slog till mot den civila byggnaden i huvudstaden Sana’a där den jemenitiska huthiregeringen samlats för ett rutinmöte. Resultatet: Minst nio ministrar mördade, bland dem premiärminister Ahmed al-Rahawi. Iran som stödjer Huthirebellerna har fördömt dådet. Annars har de internationella reaktionerna på massakern varit begränsade. På måndagen hölls en välbesökt…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Falska fakturor och bonussystem – så lurade Bravida till sig skattemiljoner
- Dags för årets första Fredsloppet – rekorddeltagande väntas
- Utredning visar: Fem privata byggbolag drabbade av Bravidas fakturabluffar