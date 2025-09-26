Föreläsare på Bokmässan – värvar soldater åt israeliska armén

Föreningen Israelinsamlingen medverkar i Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter på Bokmässan i Göteborg med punkten ”Mitt i krisen: Keren Hayesods perspektiv på humanitärt stöd”. Proletären kan nu visa att Israelinsamlingen och Keren Hayesod arbetar med att värva utländska medborgare till israeliska militären – IDF.

Nyligen kunde Proletären avslöja att Israelinsamlingen, som är en del av Keren Hayesod, skänker pengar till, och har samarbete med, organisationer som beskriver sig själv som IDF:s ”filantropiska organ”. Men Keren Hayesods stöd till Israel stannar alltså inte vid insamlingar till IDF.

”I Sverige heter vi Förenade Israelinsamlingen. De insamlade medlen ställs till vår verkställande organisations, The Jewish Agency for Israel, förfogande”, skriver Israelinsamlingen på sin hemsida.

The Jewish Agency for Israel

Keren Hayesod och The Jewish Agency for Israel har bland annat som syfte att underlätta för den judiska diasporan att ta värvning i israeliska armén. Det görs bland annat genom The Association for Israel´s Soldiers (AIS), som är Keren Hayesods ”huvudmottagare” av pengadonationer inom Israelhjälpen.

Ordförande för The Jewish Agency for Israel är Doron Almog – en israelisk general efterlyst i Storbritannien för krigsbrott utförda under den andra intifadan. Almog anklagas för att ha beordrat förstörelsen av 59 palestinska hem i Rafah den 10 januari 2002.

Sedan Israels startade sin etniska rensning av palestinier i Gaza har över 40.000 så kallade olimsoldater sökt sig till IDF. Att bli olimsoldat är ett sätt att göra det som kallas aliyah på hebreiska, migrera till Israel och bli israelisk medborgare, och något som uppmuntras av nästan alla sionistiska organisationer.

Ett av initiativen som dessa organisationer lanserat heter ”adoptera en krigare” där israeliska medborgare och företag kan ”adoptera” olimsoldater som tjänstgör i den israeliska armén.

Så här beskriver en representant för ICL (Israel Chemicals) deras samarbete med Bedouin Reconnaissance Battalion, AIS och projektet ”adoptera en soldat”.

– Projektet ”Amets Locheem” [adoptera en soldat, Proletärens anm.] gav oss möjlighet att agera, att ägna oss åt verklig sionism. Och vi bestämde oss för att fokusera på att hjälpa denna bataljon – inte bara med utbildning, utan särskilt med att ge dem en levande framtid.

Representanten för det israeliska företaget förklarar att en del av soldaterna behöver grundläggande utbildning om landet Israel:

– Vi måste börja från grunden: lär dem hebreiska, ge dem allmänbildning, kunskap om vårt land. De har stöd under hela tjänstgöringen – även möjligheten att arbeta under särskilda ledigheter, och vid behov även efteråt.

Proletären har frågat Israelinsamlingens ordförande, Jaël Josephsson – som själv medverkar på Bokmässan i Göteborg – om Israelinsamlingen hjälper svenska medborgare att ta värvning i IDF. Hon har avböjt en intervju.

Israeliska soldater får hjälp med ”emotionellt återhämtning”

Tillsammans med The Jewish Agency for Israel har Keren Hayesod (Israelinsamlingen) också lanserat initiativet Wings, som har ett nära samarbete med den israeliska militären och som finansieras av Jewish Agency, AIS – och Israelinsamlingen (Keren Hayesod).

Efter att olimsoldaterna tjänstgort i IDF erbjuder Wings terapi, rehabilitering och utbildning. Detta för att IDF-soldater inte ska drabbas av PTSD efter avslutad tjänst i militären.

– Wings är en organisation som är väldigt ren och autentisk. De tror på att stödja unga, ensamma och invandrande soldater medan de försvarar det judiska hemlandet, påpekar en olim-soldat inom Wings på Jewish Agencys hemsida.

Israelinsamlingen (Keren Hayesod) finansierar åtta terapicenter i Israel för IDF-soldater som behöver ”emotionellt återhämtning”. Foto: Print screen/Youtube.

Keren Hayesod hjälper inte bara så kallade olim-soldater. Organisationen finansierar även åtta rehabiliterings- och terapicenter för IDF-soldater som redan kommer från Israel.

The Jewish Agencys for Israels ordförande Doron Almog är öppen med varför Israel är i behov av utländska olimsoldater:

Doron Almog är f.d. general i IDF och nuvarande ordförande i Jewish Agency. Han var efterlyst i England på grund av misstänkta krigsbrott under andra intifadan.

– Vet ni var jag önskar mig mest, frågade Doron Almog retoriskt i en intervju med Israel Haymon i maj 2025 när han stod vid den israeliska gränsen mot Golanhöjderna och talade för sina olim-soldater.

– Att minst en miljon judar kommer hit, en verklig insamling av landsflyktingar. Skicka Whatsapp-meddelanden till vänner och familj och berätta för dem att detta är ett land i krig och att vi behöver så många som möjligt för att bli stora och starka. Om någon av er behöver hjälp med aliyahfrågor med myndigheter och inrikesministeriet – kontakta mig, var inte blyga, sa Doron Almog.

I slutet av november arrangerar Israelisamlingen i Sverige en resa till Israel där donatorer och medresenärer erbjuds att besöka ett ”terapicenter för IDF-soldater som stridit för landet och behöver stöd för att återanpassa sig till ett civilt liv”.

Proletären har bett Israelinsamlingen kommentera deras stöd till ”terapicenter” för IDF-soldater, men de har avböjt en intervju.