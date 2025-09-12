Svensk insamling till israeliska militären – mitt under pågående folkmord

Den svenska organisationen Israelinsamlingen skänker pengar till israeliska militären (IDF) och samarbetar med organisationer som beskrivs som ”IDF:s officiella filantropiska organ”. Detta sker bland annat via organisationens insamling Israelhjälpen – vars intäkter går till en IDF-anknuten organisation som stödjer israeliska soldater med ”nödvändig utrustning”, enligt Israelinsamlingen.

På Israelinsamlingens hemsida ges sken av att organisationen jobbar med social- och hjälpverksamhet till civila i Israel. Bland annat nämner organisationen att stödet går till ”utsatta barn”, ”utsatta äldre” och byggnationer av skyddsrum. Istället går alltså en stor andel av stödet till den israeliska militären, något som i flera länder – men inte Sverige – är olagligt.

Det var efter det palestinska motståndets attack den 7 oktober och under Israels våldsamma bombningar och attacker mot Gaza som Israelinsamlingen lanserade Israelhjälpen.

”Donationen går till israeliska organisationer i arbetet med att ge akutvård till skadade i Israel, oavsett bakgrund och religion. Vi stöder inköp av medicinsk utrustning, förnödenheter och skyddsutrustning och vi ger ekonomiskt och praktiskt stöd åt gravida änkor i deras traumatiska situation”, skriver Israelinsamlingen om Israelhjälpen på sin hemsida.

Men Proletären kan visa att Israelinsamlingen, deras huvudorganisation Keren Hayesod och deras samarbetspartners riktar in sitt stöd till den israeliska militären, IDF.

Festivaler för israeliska soldater

Israelinsamlingens samarbete med IDF börjar med deras koppling till organisationen till The Association for Israel´s Soldiers (AIS – האגודה למען החייל).

I ett inlägg på Instagram skriver Israelinsamlingen att ”vår huvudmottagare är The Association for Israel’s Soldiers, som direkt stöttar IDF-soldater med nödvändig utrustning”. AIS i sin tur beskriver sig själva som ”IDF:s officiella filantropiska organ för bidrag till soldaternas välfärd”, i en av organisationens reklamfilmer.

Reklamfilmen från The Association for Israel´s Soldiers menar att alla pengar som organisationen samlar in kommer oavkortat gå till den israeliska militären – IDF.

AIS är en icke-statlig israelisk organisation som hjälper, stöttar och underhåller israeliska soldater under deras tid i IDF. De anordnar bland annat festivaler, middagar och fester där IDF-soldater tillåts ”hitta en balans” under sin tjänstgöring för ockupationsmakten, enligt inlägg på sociala medier. De bygger och tillhandahåller också rekreationsutrymmen så som gym, biografer och sportanläggningar för israeliska soldater.

I sin egen propaganda menar AIS att ”100 procent av alla donationer går direkt till soldaterna, i den form och på det sätt som de behöver – hela vägen till slagfältet”.

Bilderna på AIS:s sociala medier visar upp anläggningarna som organisationen bygger åt den israeliska militären.

Direkta donationer till IDF

Kopplingen mellan Israelinsamlingen (Keren Hayesod) och IDF slutar dock inte här. Även om organisationen inte samlar in pengar till eller skänker krigsmateriel till IDF så bistår organisationen istället militären med grundläggande utrustning som hörselskydd, första hjälpen-förband och så kallade tourniquets.

Att Israelinsamlingen förser soldater med utrustning är inget som organisationen tycks hymla om. I en film på Israelinsamlingens instagramkanal hyllas svenska bidragsgivare av en IDF-soldat som pratar svenska.

Soldaten listar fem saker som hjälper den ”normala israeliska soldaten” och nämner bland annat det som Israelinsamlingen skickar till IDF. Utöver detta nämner IDF-soldaten också proteinbars ”för när man krigar så har man inte tid att äta”.

– Visa Israel att svenskarna står på Israels sida. Stöd Israelhjälpen, avslutar en berättarröst i filmen.

Varken Israelinsamlingen eller Israelhjälpen har ett så kallat 90-konto, och står därmed utanför Svensk insamlingskontrolls granskning och regleringar för vad en insamling får gå till. I flera länder, som Kanada och Storbritannien, är det förbjudet enligt lag för välgörenhetsorganisationer att skänka pengar till andra länders militärmakter eller soldater.

I Storbritannien har The Charity Commission, som reglerar brittisk välgörenhet, utfärdat en officiell varning till registrerade insamlingar där pengarna kan ha gått till israeliska militären eller enskilda soldater. I Sverige finns ingen lag mot att samla in pengar till andra länders militärmakter.

När Proletären ringer upp Israelinsamlingens kansli blir vi ombedda att mejla in frågor. Via mejl ställer vi bland annat frågan om Israelinsamlingen planerar att sluta skicka pengar och utrustning till IDF, nu när allt fler internationella forskare kallar Israels krigföring mot Gaza för ett folkmord. Vi frågar också hur de hade sett på en motsvarande insamling till Hamas-soldaters ”välfärd”.

”Vi avböjer deltagande i intervju”, svarar Jaël Josephson, generalsekreterare för Israelinsamlingen, till Proletären.

Skärmdump från Israelinsamlingens hemsida Foto: Printscreen/Israelisamlingen

På Israelinsamlingens hemsida framgår att organisationen stöds av flera judiska församlingar i Sverige. Dessa församlingar länkar i sin tur till Israelhjälpen via sina hemsidor.

När Proletären ringer upp Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet, som är en sammanslutning av de judiska församlingen, vill han inte kännas vid att församlingarna skulle stödja insamlingar till israeliska militären.

– Jag vet inte så mycket om denna organisation och jag har svårt att se vilken typ av samarbete församlingarna skulle ha med dem, säger Aron Verständig till Proletären.

– Det är i alla fall inget som vi på centralrådet jobbar med och vi skänker inte pengar till andra länder.

På Israelinsamlingens hemsida så listar de stöd från flera olika judiska församlingar i Sverige.

– Det är inget jag känner till och jag vet inte vad detta stöd skulle bestå i.