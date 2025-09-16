Arrangören bakom mötet med IDF-soldaten i Stockholm aktiv i hatgrupp på Facebook

En IDF-soldat har bjöds in till ett möte i Stockholm för att berätta om ”dagsaktuella teman kring 7 oktober, Gazakriget, Iran med mera”. Mötet anordnades av organisationen Med Israel för fred (MIFF).

I etablerad media har dock fokuset inte handlat om att en israelisk soldat från en armé som fler och fler experter, och nu även FN, menar begår folkmord bjudits in till en föreläsning i Stockholm. Istället har kritiken riktats mot demonstranterna utanför byggnaden – eftersom en judisk skola ligger i samma byggnads som mötet arrangerades i.

Proletären kan nu avslöja att arrangören bakom mötet i Stockholm dit IDF-soldaten bjudits in är aktiv i proisraeliska hatgruppen ”Svenskar som stödjer Israel” – nämligen MIFF:s kommunikationschef Ulf Cahn. Samme Cahn har också tidigare varit ordförande för Israelinsamlingen som samlar in pengar till israeliska armén, vilket Proletären kunde avslöja förra veckan.

Det var i juni som Proletären avslöjade att hat, rasism och terrorhyllningar flödade i gruppen ”Svenskar som stödjer Israel”. Araber, muslimer och palestinier porträtterades som ”odjur”, ”apor” och paddor som borde ”deporteras”.

Expo har tidigare kallat innehållet i gruppen för ”anmärkningsvärt grovt” och Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig menade att ledande politiker som var medlemmar i gruppen borde ”ta sig en funderare” vad för sorts grupper de legitimerar.

Foto: Printscreen/Facebook

Ulf Cahn är en flitig skribent i hatgruppen och har benämningen ”all star-medskapare”. Han har bland annat delat ett inlägg i gruppen där han försöker dölja det faktum att MIFF bjudit in en israelisk soldat på mötet den 15 september. Ulf Cahns inlägg beskriver istället IDF-soldaten som ”en israelisk gästtalare”.

Foto: Printscreen/Facebook Foto: Printscreen/Facebook

Ulf Cahn har också fört diskussioner i gruppen med huvudadministratören, som bland annat sagt att invandrare är ”importerade mördare”, ”talangfulla jihadister”, och ”importerade islamonazister”. I ett annat inlägg i gruppen protesterar Ulf Chan mot Amnestys ”falska budskap” i reklamannonser i Stockholms tunnelbanesystem där Israel kritiseras.

Foto: Printscreen/Facebook

I 29 år var Ulf Cahn också generalsekreterare för Israelinsamlingen – organisationen som Proletären nyligen kunde avslöja skänkte pengar till IDF-soldater. Organisationen är en del av den internationella rörelsen Keren Hayesod som har ett direkt samröre med en organisation som beskriver sig själv som IDF:s ”officiella filantropiska organ”.

Stiftelsen Israelinsamlingen är också registrerad på en adress i direkt anslutning till byggnaden där mötet med den israeliska soldaten ägde rum.

Proletären har sökt Ulf Cahn upprepade gånger för att fråga om lämpligheten i MIFF:s val att placera ett möte med en IDF-soldat på en skola – med tanke på det pågående folkmordet i Gaza. Vi har bara nåtts av Ulf Cahns telefonsvarare.

På MIFF:s Facebooksida säger en medarbetare på organisationen att mötet ”informerade om sanningen och vad det är som faktisk pågår i Israel” och att det inte kan anses vara kontroversiellt för MIFF att bjuda in en militär ”från en västerländsk militärmakt”. Hon avslutar med att kalla Palestinarörelsen för en ”våldsbejakande rörelse”.