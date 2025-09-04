Israelisk soldat föreläste i Stockholm – högerdebattörer sprider desinformation

”Ta med dina vänner och familj för att lyssna på Eldar Maider, ung israelisk expert som berättar om dagsaktuella teman kring 7 oktober, Gazakriget, Iran med mera”. Så bjöd organisationen Med Israel för fred (MIFF) in till möte i Stockholm måndags med en IDF-soldat som deltagit i folkmordet i Gaza.

Utanför samlades Palestinaaktivister och Judisk Antisionistisk Allians (JAA) för att protestera mot mötet – en protest som högerdebattörer nu försöker sprida desinformation om.

– Soldaten har postat bilder på sina sociala medier under pågående folkmord. Där poserar han med sin k-pist och framför civila byggnader han varit med och förstört, vilket är olagligt i krigföring. Vi tycker att det är fruktansvärt att misstänkta folkmordsbrottslingar ska kunna hålla föredrag här, säger en av aktivisterna, som vill vara anonym, till Proletären på plats.

Eldar Maider ”gjorde sin militärtjänst som fallskärmsjägare och har lång militär erfarenhet från olika förband”, skriver MIFF. På Facebook stoltserar Eldar Mair över sin tjänstgöring i IDF. I ett inlägg från 26 januari 2024 poserar han framför kameran med militärutrustning och gevär i hand, och med ett sönderbombat Gaza i bakgrunden. ”Tillsammans kommer vi att segra”, skriver han i inlägget.

På Facebook stoltserar Eldar Maider med sitt deltagande i folkmordet i Gaza. Skärmdump: Facebook

Trots att protesten alltså arrangerades mot att en israelisk IDF-soldat, som deltagit i folkmordet i Gaza, får föreläsa i Sverige, sprids nu desinformation på sociala medier om att aktivisterna protesterat ”utanför en judisk skola” och att elever ska ha tagit illa vid sig av protesten.

”Det spelar ingen roll vem avsändaren är, och det spelar all roll vad kontexten är. Att ställa sig med detta framför den judiska skolan när barn går hem är rakt av antisemitiskt”, skrev Judiska ungdomsförbundet (JUS) på X om protesten.

Inlägget delades av bland annat utrikesminister Maria Malmer Stenegard (M) med texten: ”Det här handlar inte om yttrandefrihet, utan om att skapa skräck och rädsla hos barn som bor i Sverige. Vars familjer i generationer har blivit förföljda. Jag känner bara avsky mot dem som gör detta”.

Att det på adressen också ligger en friskola med judisk inriktning var något som aktivisterna var väl medvetna om. De hade sökt polistillstånd, protesten var förlagd efter skoltid och aktivisterna stod tysta med skyltar.

– Vi står tysta i dag och låter banderollerna och skyltarnas budskap tala. Det är extra viktigt då platsen som vi står vid är känslig, säger en av aktivisterna till Proletären.

– När Hamas påstås gömma sig i skolor är det fritt fram att förinta hela skolan, men när en krigsförbrytare från IDF gömmer sig i ett kulturcenter som innehåller en skola så får man inte ens stå utanför med en skylt, säger en annan aktivist till tidningen Flamman.

Trots att aktivisterna höll en tyst protest och inte störde själva mötet möttes de av aggressiva mötesdeltagare. Aktivister Proletären pratat med vittnar om att proisraeliska mötesdeltagare uppvisade ett tydligt antisocialt beteende. En av dessa är polisanmäld för att ha spottat på två av fredsaktivisterna.

Flera polisanmälningar har lämnats in mot den israeliske soldaten. I juli greps och förhördes två israeliska soldater av belgisk polis, efter att de deltagit i en festival i landet. Tidigare i år tvingades en israelisk soldat på semester i Brasilien att fly landet efter att en arresteringsorder utfärdats mot dem.

Proletären har sökt polismyndigheten i Stockholm med frågor om hur de tänker hantera ärendet.