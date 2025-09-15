Lås upp hela webbplatsen
Upprop mot svenska investeringar i Israel
Viljan att bojkotta Israel från svenska företag och myndigheter är nästan obefintlig. Nu har Magdalena Ericsson lanserat en namninsamling som kräver en total bojkott av Israel fram till dess att landets folkrättsbrott upphör.
Fotograf: Pressbilder/Privat/Montage: Proletären
Publicerad 15 september 2025 kl 17.26
Nyligen kunde Ekot avslöja att fem av AP-fonderna investerar pensionspengar i israeliska företag för flera miljarder. Bland företagen finns de som tillverkar så kallad vit fosfor, en kemikalie som tidigare använts av Israel vid luftangrepp i Gaza och Libanon. Nu har en namninsamling som kräver att Sverige avbryter alla ekonomiska relationer med Israel till folkrättsbrotten…
