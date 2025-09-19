Italienska hamnarbetare blockerar vapensändningar till Israel

Under torsdagen vägrade hamnarbetare i den adriatiska kuststaden Ravenna i Italien lasta två containrar med sprängmedel som skulle skeppas till Israel. Blockeringen skedde på order av Ravennas borgmästare, Alessandro Barattoni, som berättar att det handlade om två lastbilar med krigsmateriel ämnade för Israel. – Tack vare modiga hamnarbetare blev vi igår kväll informerade om att…