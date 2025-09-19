Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Bojkotta Israel

Italienska hamnarbetare blockerar vapensändningar till Israel

”Det är skamligt att detta pågått i månader utan någon kontroll och att det är först nu som det uppmärksammas av myndigheterna.”
Protester mot vapenlasterna som skickas till Israel från hamnen i Ravenna. Fotograf: Massimo Argnani
Publicerad 19 september 2025 kl 15.43
Under torsdagen vägrade hamnarbetare i den adriatiska kuststaden Ravenna i Italien lasta två containrar med sprängmedel som skulle skeppas till Israel. Blockeringen skedde på order av Ravennas borgmästare, Alessandro Barattoni, som berättar att det handlade om två lastbilar med krigsmateriel ämnade för Israel. – Tack vare modiga hamnarbetare blev vi igår kväll informerade om att…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.