Italienska hamnarbetare blockerar vapensändningar till Israel
”Det är skamligt att detta pågått i månader utan någon kontroll och att det är först nu som det uppmärksammas av myndigheterna.”
Protester mot vapenlasterna som skickas till Israel från hamnen i Ravenna. Fotograf: Massimo Argnani
Publicerad 19 september 2025 kl 15.43
Under torsdagen vägrade hamnarbetare i den adriatiska kuststaden Ravenna i Italien lasta två containrar med sprängmedel som skulle skeppas till Israel. Blockeringen skedde på order av Ravennas borgmästare, Alessandro Barattoni, som berättar att det handlade om två lastbilar med krigsmateriel ämnade för Israel. – Tack vare modiga hamnarbetare blev vi igår kväll informerade om att…
