Jacob Wallenberg ser ner på de som skapar hans välstånd

Jacob Wallenberg tycker att svenskarna har det alldeles för bra. De måste bli hungrigare och gå med på sämre villkor så att de svenska företagen kan stå emot den utländska konkurrensen, lät han delge en reporter på TV4.



Föraktet för vanligt hårt arbetande människor har inga gränser hos Sveriges mäktigaste finansfamilj. Familjen Wallenberg har en lång tradition av att producera skitstövlar som överhuvud till sitt affärsimperium.

Jacob Wallenbergs far, Peter Wallenberg, hann med att ge sina åsikter om både det ena och andra innan han lade näsan i vädret. Peter var bland annat mycket kritisk till kvinnor i bolagsstyrelser och han ansåg att det var den vite mannen som höll ordning på de svarta i Afrika.

Nu är Wallenbergarnas förakt för den vanliga människan inte unikt inom överklassen. Snarare tvärtom. Men det överklassen inte förstår är att samma människor som de ser ner på, är de som varje dag jobbar ihop deras rikedomar.

Det är arbetet, inte ägandet, som skapar välståndet. Makten att förändra sakernas tillstånd och göra slut på överhetens förakt ligger därmed också hos de som arbetar. Så Wallenberg får passa på att frossa och njuta, innan sagan är slut.