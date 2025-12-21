Lås upp hela webbplatsen
Krönika
Jag försökte få en intervju med kungen – du kan aldrig gissa vad som hände sedan
Fotograf: Thron Ullberg/Kungl. Hovstaterna
I en desperat jakt på minsta antydan av medmänsklighet från de styrande grep vi efter halmstrån och mejlade kungahuset om en intervju.
Under hösten försökte vi få en intervju med Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf i Proletären. Eller någon från kungahuset i alla fall. Om den humanitära situationen i Gaza.
Ja vi formulerade det så. För att det inte skulle bli för politiskt laddat. De får ju inte ta ställning politiskt.
Det är vapenvila i Gaza. Enligt västvärldens ledare. Enligt media. Enligt Israel.
Men i skrivande stund krossas en trettonårig pojke under en israelisk pansarvagn i Gaza. Efter att först ha
