Lås upp hela webbplatsen
TV
Jag kollade på SVT:s ”Gazakriget – israeliska soldater berättar” så att du inte behöver göra det
SVT har publicerat ett program om ”Gazakriget” utifrån israeliska soldaters perspektiv, det ger inte ny information: men det bekräftar vad palestinier och deras allierade länge sagt.
Stridsvagn i ett sönderbombat Gaza. Fotograf: Skärmdump/SVT
Publicerad 23 december 2025 kl 10.00
När jag såg att SVT visar ett program om Gazakriget utifrån israeliska soldaters perspektiv, reagerade jag först med ilska och frustration. Varför skulle vi ta del av mördarnas perspektiv? Ska snyfthistorier från kuggarna i en dödsmaskin få oss att känna empati och rationalisera ett folkmord? Tankarna rusade genom huvudet. Det fanns bara ett sätt att…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.