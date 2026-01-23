Lås upp hela webbplatsen
Regelbaserade Världsordningen
Kanadas premiärminister: Den ”regelbaserade världsordningen” var en fiktion
– Vi medelstora länder måste samarbeta, för om vi inte längre sitter vid bordet står vi på menyn, sade Kanadas premiärminister Mark Carney i sitt uppmärksammade tal på World Economic Forum i Davos.
Mark Carney säger att det inte längre går att leva i en lögn, samma lögn som Kanada levt i i årtionden när de upprätthållit den USA-ledda imperialistiska världsordningen. Fotograf: World Economic Forum/Ciaran McCrickard
Publicerad 23 januari 2026 kl 11.24
Mark Carney, som 2025 efterträdde Justin Trudeau som Kanadas premiärminister, gav ett historiskt tal på Världsekonomiskt forum i Davos den 20 januari där han förklarade den gamla regelbaserade världsordningen död. – I årtionden frodades länder som Kanada under vad som kallades den internationella regelbaserade världsordningen. Vi gick med i dess institutioner, vi prisade dess principer…
