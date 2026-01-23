Kanadas premiärminister: Den ”regelbaserade världsordningen” var en fiktion

Mark Carney, som 2025 efterträdde Justin Trudeau som Kanadas premiärminister, gav ett historiskt tal på Världsekonomiskt forum i Davos den 20 januari där han förklarade den gamla regelbaserade världsordningen död. – I årtionden frodades länder som Kanada under vad som kallades den internationella regelbaserade världsordningen. Vi gick med i dess institutioner, vi prisade dess principer…