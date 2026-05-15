Klyftan mellan vanligt folk och politiker urholkar demokratin

I bostadsområdet Ronna i Södertälje har SVT varit på besök för att fråga invånarna varför de är minst benägna i landet att ta sig till vallokalerna och rösta. I valet 2022 röstade bara 39,9 procent av de röstberättigade Ronnaborna. På liknande sätt ser det ut i flera av Sveriges socialt utsatta områden där valdeltagandet ofta ligger under 50 procent.

Att känna sig hörd, delaktig i samhället och känna att man kan påverka politiken är de främsta orsakerna till att folk tar sig till valurnorna. Det visar undersökningarna och det säger också Ronnaborna själva i SVT:s reportage.

Sveriges demokrati har en del i övrigt att önska. Gapet mellan politiker och deras väljare i blir större. Både vad gäller inkomst och ställning i samhället. Det är inte bara Ronnaborna som känner att de inte är representerade.



Den statliga Demokratiutredningen från 2014, ledd av liberalen Olle Wästberg, kom fram till att bara 14 procent av svenskarna tycker att de har något att säga till om mellan valen. En bedrövligt låg siffra som visar vad som blir av verkligheten efter att valrörelsen och alla fina högtflygande vallöften landat platt.

Det urholkar inte bara innebörden av vad som faktiskt är ett löfte. Det urholkar själva demokratins kärna.

Är det något det inte finns brist på så är det undersökningar och forskningsrapporter som visar det minskade deltagandet i demokratin och det politiska samtalet. Så har det sett ut länge. Så kan till exempel SOM-instituten visa att svenskar blir mindre och mindre benägna att uttrycka åsikter i offentliga sammanhang. Fler och fler svenskar ser också ökade hot mot demokratin.

På landets universitet och högskolor sitter forskare och professorer sitter och skriver rapporter. Ofta blir de refererade till i media och politiker säger sig oroa sig över tillståndet. Men när de högtravande orden om demokrati tar slut så är det samma politiker som inte vill se något folkligt deltagande.

Sverige har ministrar som öppet säger att de inte vill se folk på gatorna som uttrycker solidaritet med Palestina. Vi har också en riksdag som driver igenom beslut om att tillåta 17 amerikanska militärbaser på svensk mark utan offentlig diskussion.

En överväldigande majoritet av befolkningen vill inte se en sönderprivatiserad välfärd eller utförsäljningar av vårt gemensamma. Ändå får vi höra att det är den enda vägens politik.

Självklart är det inte så. Decennier av högerpolitik kan brytas och bytas till en framtid av vänsterpolitik.

Det är ingenting som kommer att lösas av dagens politiker eller mediaetablissemang. Inte heller av forskare eller professorer på universiteten. Det som krävs är att arbetare och vanligt folk börjar ta självständig kamp för sina intressen.