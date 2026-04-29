Kostnaden för barn skenar – upp en miljon på tio år

Kostnaden för att uppfostra ett barn i Sverige har ökat kraftigt.
Publicerad 29 april 2026 kl 14.42

Kostnaden för att uppfostra ett barn i Sverige har ökat kraftigt. I dag uppgår summan till drygt 2,2 miljoner kronor fram till 18 års ålder, enligt en beräkning från SEB. Det är nära en miljon kronor mer än motsvarande siffra från 2016.

Bakom ökningen ligger främst stigande priser på mat, kläder, barnutrustning och försäkringar – men också att många familjer behöver större boenden. Samtidigt har barnbidraget i stort sett stått stilla och därmed tappat i värde på grund av inflationen.

SEB har också räknat in om föräldrarna behöver gå ned i arbetstid för att möta barnens behov.

Enligt SEB:s privatekonom Américo Fernández är det just kombinationen av ökade levnadskostnader och urholkade bidrag som driver utvecklingen.

