Malmö svartmålas i media
Palestinarörelsen pekas ännu en gång ut som ett säkerhetshot. På vilka grunder är som vanligt oklart.
Ingen biograf i Malmö säger sig vilja hyra ut sina lokaler till en judisk filmfestival på grund av "säkerhetsskäl". Fotograf: Panora/Jenny E Olsson
Publicerad 22 oktober 2025 kl 15.00
En judisk filmfestival i Malmö verkar inte kunna äga rum, för att ingen biograf vill hyra ut sin lokal till arrangörerna på grund av ”säkerhetsskäl”. (Vem som har gjort dessa bedömningar framkommer inte, vad jag har kunnat se). ”Judiskt liv är hotat i Malmö” och ”Malmö är antisemitismens huvudstad”, ropas det ännu en gång från…
