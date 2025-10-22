Malmö svartmålas i media

En judisk filmfestival i Malmö verkar inte kunna äga rum, för att ingen biograf vill hyra ut sin lokal till arrangörerna på grund av ”säkerhetsskäl”. (Vem som har gjort dessa bedömningar framkommer inte, vad jag har kunnat se). ”Judiskt liv är hotat i Malmö” och ”Malmö är antisemitismens huvudstad”, ropas det ännu en gång från…