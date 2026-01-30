När vietnameserna besegrade den franska kolonialmakten vid Dien Bien Phu

I Nordvästra Vietnam ligger den lilla staden Dien Bien Phu. Staden ligger i en stor och avlång dalgång inramad av höga berg, inte långt från gränsen till Laos. I dag bor det cirka 55.000 invånare i staden, jämförbart med bohuslänska Uddevalla.

Nyligen var vi på resa i Vietnam och då blev en sportbar i Hanoi något av ett favorittillhåll. Där arbetade ett antal trevliga och energiska vietnameser i 25-årsåldern. Vid tillfälle berättade jag att vi var på semester men att jag även skulle skriva en artikel om slaget vid Dien Bien Phu 1954, som vi just hade besökt. De blev