Nej till nya USA-baser i Ecuador
16 år efter att USA:s militär fick lämna Ecuador, efter att landet som då leddes av vänsterpresidenten Rafael Correa förbjudit utländska militärbaser, försökte den nuvarande högerpresidenten Daniel Noboa ändra tillbaka grundlagen. Men folket sade klart nej i söndagens folkomröstning.
Ecuadors högerpresident Daniel Noboa fick nobben av väljarna på alla fyra frågor i folkomröstningen. Fotograf: Facebook/Partido Comunista del Ecuador
Publicerad 18 november 2025 kl 20.14
Det blev ett klart nej på alla fyra frågorna i den folkomröstning som Ecuadors högerpresident Daniel Noboa utlyst och som avgjordes i söndags. Presidenten fick inte med sig folket varken på att slopa det statliga partistödet, att minska antalet ledamöter i parlamentet eller att ta fram en ny konstitution istället för den nuvarande, som bland…
