Nästan en person i veckan dör på jobbet

De senaste tio åren har totalt 490 personer dött i arbetsplatsolyckor, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Det är nästan en person i veckan.

Myndigheten skriver att arbetsplatsolyckorna minskade kraftigt mellan 1960-talet till år 2000, men att denna trend nu stannat av. I början av 1950-talet dog över 400 personer varje år, 1975 hade den siffran minskat till cirka 200. Nu mer ligger siffran runt 50 personer per år stilla.

– Varje år förlorar omkring 50 människor livet på jobbet, och den nivån har varit konstant under en längre tid, säger Ola Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Byggverksamhet är den bransch som har drabbats av flest dödsolyckor under den senaste tioårsperioden. Därefter följer transport och magasinering; jordbruk, skogsbruk och fiske samt tillverkningsindustrin. Förra året dog 53 arbetare på jobbet i Sverige

– Våra analyser visar att de allra flesta dödliga arbetsolyckor hade kunnat förebyggas. Därför ser vi fortfarande möjligheter att sänka antalet dödsolyckor. Men det kräver att alla arbetsplatser arbetar med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt och sätter säkerheten först. Alla kan begå misstag i jobbet men det måste finnas marginaler så att de inte får katastrofala konsekvenser, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw.