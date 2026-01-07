Lås upp hela webbplatsen
Nya amerikanska piratattacker mot Venezuela
Under onsdagen har USA bordat och beslagtagit ytterligare två oljetankers med koppling till Venezuela.
Den ryskflaggade tankern Marinera, tidigare känd som Bella 1, beslagtogs av USA i Nordsjön. Fotograf: U.S. European Command
Publicerad 7 januari 2026 kl 17.22
USA:s militär och kustbevakning har de senaste timmarna genomfört två olagliga bordningar av fartyg som kopplas till Venezuelas oljeexport. Tidigt i morse beslagtogs tankern M/T Sophia i Karibien, och senare även den ryskflaggade oljetankern Marinera i Nordsjön. Båda fartygen lade antingen senast till i Venezuela eller var på väg dit, säger USA:s minister för inrikes…
