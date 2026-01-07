Nya amerikanska piratattacker mot Venezuela

USA:s militär och kustbevakning har de senaste timmarna genomfört två olagliga bordningar av fartyg som kopplas till Venezuelas oljeexport. Tidigt i morse beslagtogs tankern M/T Sophia i Karibien, och senare även den ryskflaggade oljetankern Marinera i Nordsjön. Båda fartygen lade antingen senast till i Venezuela eller var på väg dit, säger USA:s minister för inrikes…