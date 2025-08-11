Palestinas Pelé mördad av Israel

Nära 450 aktiva fotbollsspelare har dödats i Gaza och på den ockuperade Västbanken. I förra veckan dödades Suleiman al-Obeid av en israelisk kula, när han stod i kö för nödhjälp till sin familj. Idrottsmän över hela världen reagerar med ilska över nyheten om Suleiman al-Obeids död. Han var en av Palestinas mest populära fotbollsspelare, med…