Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Palestinas Pelé mördad av Israel
Idrottsmän och -kvinnor över hela världen fördömer Israels brutala mord på den palestinske fotbollsspelaren Suleiman al-Obeid, med smeknamnet ”Palestinas Pelé”.
Suleiman al-Obeid (1984-2025) Fotograf: X @copaalemdacopa
Publicerad 11 augusti 2025 kl 10.39
Nära 450 aktiva fotbollsspelare har dödats i Gaza och på den ockuperade Västbanken. I förra veckan dödades Suleiman al-Obeid av en israelisk kula, när han stod i kö för nödhjälp till sin familj. Idrottsmän över hela världen reagerar med ilska över nyheten om Suleiman al-Obeids död. Han var en av Palestinas mest populära fotbollsspelare, med…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Militärfordon med Israelflaggor i Stockholm Pride: ”Oerhört osmakligt”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Aron Flam hotar meningsmotståndare på X
- Queers of Israel vägrar ta avstånd från folkmordet i Gaza: ”Olika åsikter om det”
- Israel utesluts ur Muaythai-gemenskapen efter mord på 13-åring