Palestinas Pelé mördad av Israel

Idrottsmän och -kvinnor över hela världen fördömer Israels brutala mord på den palestinske fotbollsspelaren Suleiman al-Obeid, med smeknamnet ”Palestinas Pelé”.
Suleiman al-Obeid (1984-2025) Fotograf: X @copaalemdacopa
Publicerad 11 augusti 2025 kl 10.39
Nära 450 aktiva fotbollsspelare har dödats i Gaza och på den ockuperade Västbanken. I förra veckan dödades Suleiman al-Obeid av en israelisk kula, när han stod i kö för nödhjälp till sin familj. Idrottsmän över hela världen reagerar med ilska över nyheten om Suleiman al-Obeids död. Han var en av Palestinas mest populära fotbollsspelare, med…

Gå till hjälpsidorna.