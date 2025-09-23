Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidariteten stannade Italien

Hundratusentals på gatorna när gräsrotsfack uppmanade till generalstrejk för Palestina.
Hamnarbetare i Livorno blockerade hamnen under måndagen. Fotograf: Facebook/USB
Publicerad 23 september 2025 kl 18.39
Hundratusentals italienare var ute och demonstrerade mot folkmordet i Gaza under måndagen, samtidigt som stora arbetargrupper strejkade och hamnar blockerades. Det hölls demonstrationer i minst 80 olika städer, medan tåg och tunnelbana stod stilla på många håll, och motorvägar blockerades av demonstranter. Uppmaningen till generalstrejk, från gräsrotsfack som USB och CUB, backades upp av att…

