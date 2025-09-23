Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidariteten stannade Italien
Hundratusentals på gatorna när gräsrotsfack uppmanade till generalstrejk för Palestina.
Hamnarbetare i Livorno blockerade hamnen under måndagen. Fotograf: Facebook/USB
Publicerad 23 september 2025 kl 18.39
Hundratusentals italienare var ute och demonstrerade mot folkmordet i Gaza under måndagen, samtidigt som stora arbetargrupper strejkade och hamnar blockerades. Det hölls demonstrationer i minst 80 olika städer, medan tåg och tunnelbana stod stilla på många håll, och motorvägar blockerades av demonstranter. Uppmaningen till generalstrejk, från gräsrotsfack som USB och CUB, backades upp av att…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bilist körde in i Palestinademonstration i Helsingborg – hade skrivit rasistiska inlägg
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Svensk insamling till israeliska militären – mitt under pågående folkmord
- Arrangören bakom mötet med IDF-soldaten i Stockholm aktiv i hatgrupp på Facebook