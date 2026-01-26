Lås upp hela webbplatsen
Litteratur
Parenti vände aldrig kappan efter vinden
Parenti hade förmågan att på ett passionerat och lättillgängligt sätt, förklara och skärskåda komplicerade politiska skeenden i både dåtid och nutid. Inte sällan med en god dos humor och ironi.
Publicerad 26 januari 2026 kl 16.02
En gigant har gått ur tiden – den marxistiske författaren, akademikern och mästerlige föreläsaren Michael Parenti. En antiimperialistisk eldsjäl som aldrig vände kappan efter vinden (hans engagemang kostade honom flera anställningar i den akademiska världen i USA). Parenti hade förmågan att på ett passionerat och lättillgängligt sätt, förklara och skärskåda komplicerade politiska skeenden i både…
