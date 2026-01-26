Lås upp hela webbplatsen
Parenti vände aldrig kappan efter vinden

Parenti hade förmågan att på ett passionerat och lättillgängligt sätt, förklara och skärskåda komplicerade politiska skeenden i både dåtid och nutid. Inte sällan med en god dos humor och ironi. 
Publicerad 26 januari 2026 kl 16.02
