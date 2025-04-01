Lås upp hela webbplatsen
Partiledare för Medborgerlig Samling – vd för bolag som kopplas till penningtvätt
Daniel Sonesson är ordförande för högerpartiet Medborgerlig Samling. Han är också vd i ett bolag som svenska myndigheter misstänker kan syssla med penningtvätt.
Daniel Sonesson är partiledare för högerextrema Medborgerlig samling – och vd för kryptohandelsbolaget Valuno, som Finansinspektionen nu har under luppen. Fotograf: Valuno/X
Publicerad 28 augusti 2025 kl 15.00
Vid sidan av sin verksamhet som partiledare i högerextrema Medborgerlig Samling (MED) är Daniel Sonesson också vd i Valuno, ett bolag som sysslar med handel med kryptovalutor. Medan MED predikar vandel och höga svenskt traditionella ideal, sysslar Sonesson själv med en verksamhet som bara kan betraktas som ljusskygg. Nu misstänker Finansinspektionen (FI) att bolaget kan…
Gå till hjälpsidorna.