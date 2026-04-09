50 år efter sin död är Phil Ochs mer aktuell än någonsin. Proletärens Janne Bengtsson berättar om sångaren som skrev om USA:s krig, om det politiska hyckleriet i att vara liberal, om korruptionen, rashatet, utsugningen och om kampen. Sånger som lika gärna kunde vara skrivna idag.

Den 9 april är det på dagen 50 år sedan en psykiskt svårt plågad Phil Ochs valde att själv avsluta sitt liv i sin systers hus i Far Rockaway i stadsdelen Queens i New York. Han var bara 36 år gammal.

Phil Ochs, från El Paso i Texas, skiljde på många sätt ut sig från de många ”protestsångarna” under mitten och slutet av 1960-talet. Phil Ochs var välkammad, han uppträdde i kostym och han bjöd sina lyssnare på en uttalad politisk kritik, fri från all flum och välmenande men ofta meningslösa budskap.

Phil Ochs sålde ut medelstora konsertlokaler men aldrig