Politikerna festar loss – du får betala

När riksdagspartiernas regionpolitiker slår klackarna i taket och festar loss – då är det ofta du som skattebetalare som får stå för kalaset. Det är 182 politiker i Sveriges 21 regioner som så här långt under 2025 har festat och ätit och druckit gott och mycket på skattebetalarnas bekostnad. De representerar fem partier: Moderaterna, Centerpartiet,…