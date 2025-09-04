Lås upp hela webbplatsen
Korruption

Politikerna festar loss – du får betala

När Ebba Busch och de regionala företrädarna i hennes KD-gäng festar loss efter mötena med israeliska bosättare och företrädare för ockupations- och terrorarmén – då är det skattebetalarna som får stå för fiolerna.
Ebba Buschs talade på KD-dagarna 2025 där 89 deltagare skickade festnotan till skattebetalarna. Fotograf: Ahmet Düz, Dreiländer- & Oberrheinfotograf/ Stina Virkamäki, valtioneuvoston kanslia/Montage: Proletären
Publicerad 4 september 2025 kl 13.53
När riksdagspartiernas regionpolitiker slår klackarna i taket och festar loss – då är det ofta du som skattebetalare som får stå för kalaset. Det är 182 politiker i Sveriges 21 regioner som så här långt under 2025 har festat och ätit och druckit gott och mycket på skattebetalarnas bekostnad. De representerar fem partier: Moderaterna, Centerpartiet,…

