Lås upp hela webbplatsen
Korruption
Politikerna festar loss – du får betala
När Ebba Busch och de regionala företrädarna i hennes KD-gäng festar loss efter mötena med israeliska bosättare och företrädare för ockupations- och terrorarmén – då är det skattebetalarna som får stå för fiolerna.
Ebba Buschs talade på KD-dagarna 2025 där 89 deltagare skickade festnotan till skattebetalarna. Fotograf: Ahmet Düz, Dreiländer- & Oberrheinfotograf/ Stina Virkamäki, valtioneuvoston kanslia/Montage: Proletären
Publicerad 4 september 2025 kl 13.53
När riksdagspartiernas regionpolitiker slår klackarna i taket och festar loss – då är det ofta du som skattebetalare som får stå för kalaset. Det är 182 politiker i Sveriges 21 regioner som så här långt under 2025 har festat och ätit och druckit gott och mycket på skattebetalarnas bekostnad. De representerar fem partier: Moderaterna, Centerpartiet,…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Mördad ukrainsk ”toppolitiker” vitmålas i västmedia
- Falska fakturor och bonussystem – så lurade Bravida till sig skattemiljoner
- Utredning visar: Fem privata byggbolag drabbade av Bravidas fakturabluffar