Protestera mot regeringens inhumana flyktingpolitik!

“Darya och Donya kom till Sverige som barn. Deras pappa fick permanent uppehållstillstånd. Systrarna skulle också få det samtidigt om inte migrationsverket hade tagit 33 månader på sig att ge ett beslut.

Deras två yngre syskon är svenska medborgare och mamma kommer också bli det inom kort förhoppningsvis, men systrarna har redan utvisats till Iran i oktober.”



Så inleds en namninsamlingskampanj på sidan mittskifte.org med kravet om att låta de två systrarna få flytta hem. Det är två människoöden som beskriver Tidöregeringens inhumana flyktingpolitik.

Sverigedemokraterna med 20 procent av väljarna bakom sig har helt fått diktera villkoren kring Sveriges migrationspolitik. Regeringen, som länge stoltserat med att de har en av Europas hårdaste migrationslagstiftningar, har fått kalla fötter när människor faktiskt börjar få upp ögonen för hur det ser ut.

Protesterna mot tonårsutvisningarna måste fortsätta. Flyktingmottagandet har i decennier misskötts med allt för långa handläggningstider, privata flyktingboenden som drivs av skojare och de senaste åren en allt inhumanare migrationspolitik som slår helt fel.