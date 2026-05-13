Protestera mot vapenskramlet!

Natotoppmöte i Sverige. Något som för bara några år sedan hade låtit som ett dåligt skämt är i dag en realitet. Det Sverige som för inte så länge sedan var känt för neutralitet och alliansfrihet och som i många andra länder uppfattades som en oberoende röst för solidaritet och rättvisa finns inte längre.

Idag sitter Sverige som knähund hos USA och springer glatt efter de pinnar som husse kastar. Därför står nu Sverige och Helsingborgs stad som värd för ett toppmöte för USA:s krigsallians Nato, och dessutom som medlem.

Hur kunde det bli så här?

Neutraliteten och alliansfriheten var under mycket lång tid något många svenskar var stolta över. Flera partier hade neutraliteten och alliansfriheten inskrivna i sina partiprogram. Om en partiledning försökte ta bort dessa skrivningar reagerade medlemmarna, likt den socialdemokratiska partikongressen 2021 som tvingade partiledningen att behålla begreppet neutralitet efter att de velat ta bort det.

Visst har det tidigare funnits mörka krafter som önskat driva in Sverige i krigsalliansen men deras lobbyism hade länge ett berg att bestiga. Den folkliga opinionen för neutralitetspolitiken var massiv.

Natolobbyn inom den svenska högern och militären fick söka sig alternativa vägar. Så fanns ett omfattande samarbete med USA och andra Natoallierade under kalla kriget.

När Sovjetunionen kollapsade 1991 såg neutralitetsbelackarna sin chans. Vägen fram gick via ett svenskt EU-medlemskap. EU försökte säljas in som ett fredsprojekt när sanningen var den motsatta. EU bildades som ett redskap för västländerna i kampen mot Sovjetunionen.

Inför folkomröstningen 1994 försäkrade ja-sidan att EU inte hade några militära ambitioner och ingen gemensam utrikespolitik. Lögnerna då är lätta att visa. Redan 2003 ingick EU ett officiellt samarbete med Nato, något som med tiden utvecklats alltmer.

Idag är de två organisationerna två sidor av samma mynt. Fasaden har visserligen krackelerat när USA krävt allt mer av de andra Natoländerna. Sprickan mellan USA och Europa bekymrar Natovännerna men när 23 av EU:s 27 medlemsländer är medlemmar i Nato har gränserna sedan länge suddats ut. Det senaste formella samarbetsavtalet mellan EU och Nato är från januari 2023 där de 14 punkterna har udden riktad mot Ryssland och Kina samt att de gemensamt ska agera i och utanför Europa.

1994 gick Sverige även med i Natos täckorganisation Partnerskap för fred, ett projekt för olika militära samarbeten för att på så sätt knyta länderna närmare krigsalliansen. 2017 togs nästa steg. Då formaliserade EU ett militärt samarbete. Pesco såg dagens ljus och Sveriges deltagande skedde helt utan offentlig debatt. Sverige hade redan då i praktiken övergivit alliansfriheten – men stod ännu utanför Nato.

Parallellt tilltog skrämselpropagandan. Ryssarna framställdes alltmer som ett hot. Tidningarna skrev om ryska militärplan som flög med avslagna transpondrar.

Att de följde efter amerikanska plan som flög över Östersjön med avslagna transpondrar berättade dock inte experterna och tidningarna. Att ifrågasätta varför stridsplan från USA fanns på andra sidan jorden, utanför Sveriges kust, gick inte för sig.

Sedan kom det ryska anfallet på Ukraina. Natolobbyn var väl förberedd. Jacob Wallenberg kallade till hemligt möte i Finland och två dagar efter mötet kovände Socialdemokraterna.

Nu var det Natomedlemskap som gällde och fort skulle det gå. Någon offentlig debatt eller folkomröstning kunde det inte vara tal om. Vi var ju redan med i Pesco och svensk militär personal hade funnit i Natohögkvarteret i Bryssel sedan 1994.

Ryssarna står utanför dörren, skrek en närmast unison politiker- och mediekår. Vad betyder då över 200 år av alliansfrihet och neutralitet? Någon debatt eller diskussion om konsekvenserna skulle inte hinnas med.

Resten är, som det heter, historia. Att Turkiet och Ungern trilskades och på trumpska manér ville göra olika deals för att släppa in Sverige gjorde eliten sitt bästa för att släta över. Fjäsket för Erdogan visste inga gränser.

Pandoras ask var nu öppen. 2023 slöts DCA-avtalet som gav den amerikanska militären fritt tillträde till 17 olika militärbaser i Sverige. Avtalet öppnar för att USA kan placera vilka vapen de vill på baserna och undantar amerikansk militär från svensk lag.

Nato är en aggressiv krigsallians som driver på olika konflikter och åsidosätter folkrätten. Detta blev uppenbart för hela världen när Nato bombade Jugoslavien 1999. Då sattes den praktiska grunden för att åsidosätta FN och agera utifrån den starkes rätt. Här följer den nuvarande amerikanska regimen den utstakade vägen från 1990-talet, om än på ett mer utstuderat sätt.

Från att vid Sovjetunionens upplösning lova att Nato inte skulle expandera österut har land efter land knutits till denna aggressiva imperialistiska krigsallians. USA som alliansens ledare hotar idag allt fler länder och driver på för att de europeiska länderna ska vara mer aktiva, som att delta i kriget mot Iran.

När nu det militära toppskiktet för krigsalliansen tillsammans med toppolitiker anförda av Natoländernas utrikesministrar samlas i Helsingborg för att dra upp riktlinjerna för ännu högre militärbudgetar, mer vapen till krigets Ukraina och ökad produktion av krigsmateriel behöver de mötas av massiva protester. Det folkliga stödet som en gång var för fred, neutralitet och alliansfrihet måste åter göra sin röst hörd.

När makteliten skramlar med vapen måste folket tysta det med fredsduvans vingslag. Därför behöver vi vara många som protesterar mot Natotoppmötet i Helsingborg.

Demonstrera mot Nato i Helsingborg lördag 16 maj, samling kl 13.00, Furutorpsplatsen. Avmarsch kl 14.00. Se mer information på stoppanato.nu.