Förtroendet för Nato rasar i Sverige – största tappet i ny mätning

Svenskarnas förtroende för Nato rasar i förtroende, enligt en ny mätning från Medieakademins årliga mätning Förtroendebarometern 2026. 47 procent av den svenska befolkningen har ett mycket eller ganska stort förtroende för den nordatlantiska krigsalliansens. Det är en minskning med hela 10 procentenheter jämfört med föregående undersökning och det största tappet bland alla företag, institutioner, organisationer…