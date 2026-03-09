Lås upp hela webbplatsen
Förtroendet för Nato rasar i Sverige – största tappet i ny mätning
Svenskarnas förtroende för Nato har rasat kraftigt. Enligt Förtroendebarometern har stödet för krigsalliansen fallit med tio procentenheter – det största tappet av alla institutioner i undersökningen.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 9 mars 2026 kl 14.10
Svenskarnas förtroende för Nato rasar i förtroende, enligt en ny mätning från Medieakademins årliga mätning Förtroendebarometern 2026. 47 procent av den svenska befolkningen har ett mycket eller ganska stort förtroende för den nordatlantiska krigsalliansens. Det är en minskning med hela 10 procentenheter jämfört med föregående undersökning och det största tappet bland alla företag, institutioner, organisationer…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- ”Iranier som firar attackerna är fiender till landet”
- Befälhavarna till amerikanska soldaterna: ”Kriget en del av Guds heliga plan”
- Elektriker sägs upp – samtidigt som företaget importerar utländsk arbetskraft
- Utredning: USA bombade medvetet flickskolan i Iran där 165 dödades
- Donkenboss har svårt för sin egen burgare