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Centerkorruption i Nordmaling

Madeleine Jakobsson som toppar Centerpartiets riksdagslista i Västerbotten, har styrt över nära 19 miljoner i kommunala pengar till ett privat företag. En firma ägd av hennes man.
Madelaine Jakobsson Fotograf: Centerpartiet/Pressbild
Publicerad 11 juni 2026 kl 08.00
Madeleine Jakobsson, 48, är en av Centerpartiets höjdare i Nordmalings kommun och i Västerbotten. Hon toppar Centerns riksdagslista i länet och står på tredje plats på listan i kommunvalet i Nordmaling. Hon sitter också i partiets verkställande utskott. Nu vill Jakobsson bli riksdagsledamot. Men valkampanjen skuggas av omfattande ekonomiska oegentligheter. Något både centern lokalt, Jakobsson…

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