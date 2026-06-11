Centerkorruption i Nordmaling

Madeleine Jakobsson, 48, är en av Centerpartiets höjdare i Nordmalings kommun och i Västerbotten. Hon toppar Centerns riksdagslista i länet och står på tredje plats på listan i kommunvalet i Nordmaling. Hon sitter också i partiets verkställande utskott. Nu vill Jakobsson bli riksdagsledamot. Men valkampanjen skuggas av omfattande ekonomiska oegentligheter. Något både centern lokalt, Jakobsson…