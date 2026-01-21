Landsförrädare öppnade dörren för USA och Trump

Jag ska erkänna en sak. Jag tillhörde dem som ibland tonade ner alarmismen kring Donald Trumps andra vända i Vita huset. När vissa i den svenska Natodebatten lyfte fram risken att Trump skulle bli Natos, och därmed vår, överbefälhavare tänkte jag att det väl är det minsta problemet i sammanhanget. Nato skulle vara lika illa, eller rent av värre, utan Trump som USA:s president.

Hans reaktionära retorik till trots, hade Trumps första fyra år heller inte inneburit några drastiska försämringar i USA, och till delar skiljde sig till exempel migrationspolitiken inte mycket från hans demokratiska föregångare eller efterträdare. Så deporterades till exempel fler immigranter under Obama 2013-2016 än under Trump 2017-2020.

Kanske skulle Trump istället kunna störa de värsta krigshökarnas planer? Den amerikanska kapitalistklassen, det militärindustriella komplexet och övriga delar av maktapparaten skulle visserligen inte tillåta allt för stora avsteg, men Trump hade åtminstone gått till val på att dra tillbaka amerikanska trupper och bryta med interventionismen.

Så här ett år efter att Trump svurits in för sin andra presidentperiod är det lätt att konstatera att alarmisterna hade rätt.

Trump är en rasistisk imperialist som inte bara stödjer folkmord, bombar länder och kidnappar deras presidenter, utan nu också hotar sina allierade med militärmakt. En gangsterstat snarare än den tidigare självutnämnda världspolisen.

Att Natokåta svenska politiker utan några större betänkligheter förde oss rakt in i en allians som nu leds av en bindgalen Donald Trump, och som dessutom bara något år tidigare skrev på DCA-avtalet som upplåter 17 svenska militärbaser åt samma bindgalna Trump, är inget annat än landsförräderi av värsta sorten.

De politiker som förde oss in i Nato och nu knappt vågar kritisera pappa Trump när han hotar att ta Grönland är samma typ av politiker som skulle ha öppnat dörrarna för Nazityskland om de inte nöjt sig med ett neutralt Sverige. Quislingar som gladeligen agerat ombud åt en aggressiv stormakt med territoriella anspråk.

Och så finns det de som anklagat oss kommunister för att vara landsförrädare för att vi haft mage att kritisera Natoanslutningen och vapensändningarna till Ukraina!

Kanske är det ändå något litet positivt med Trump som USA:s president. Han har inte bara dragit den humanitära masken av USA-imperialismen, har har också dragit ner byxorna på hycklande svenska politiker och avslöjat vilka som faktiskt är de verkliga landsförrädarna.